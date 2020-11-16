Американцы занимались промышленным шпионажем против Дании и Швеции

Американская спецслужба NSA в 2012–2014 годах занималась промышленным шпионажем против предприятий оборонного сектора Дании и Швеции.

Информацию об этом распространила датская радиостанция Danmarks Radio. Сообщается, что шпионаж был организован, в том числе, против шведского концерна Saab, выпускающего истребители Gripen, и датской фирмы Terma, которая специализируется на производстве радаров и радиотехнических приборов для своей "оборонки".

СМИ утверждают, что NSA использовали средства прослушки и доступа из арсенала XKeyscore (его существование ранее раскрыл Эдвард Сноуден) против участников программы разработки истребителя Gripen.

Отмечается, что в NSA и шведском внешнеполитическом ведомстве от комментариев отказались, а в Saab сначала назвали шпионаж незначительным, а позже вообще заявили, что информация о нём может быть ложной и распространённой из-за границы.