Сирийские СМИ сообщили об "израильской агрессии" под Дамаском

Израильские военные нанесли удары по меньшей мере по двум объектам в Сирии в сельской местности Дамаска и вблизи деревень к югу от Кунейтры.

Об этом сообщают сирийские государственные СМИ:

"В результате нападений был нанесен только материальный ущерб. Раненных и убитых нет".

Удары нанесены рано утром в среду в районе города Джебель-Аль-Мани в сельской местности вокруг сирийской столицы, а также в деревне Руйхайна, расположенной к югу от Кунейтры, которая проходит вдоль границы между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. До сих пор неясно, какие боеприпасы были использованы в этих атаках.

"Сионистский враг нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан в направлении южного Дамаска, и потери были ограничены материальными потерями", — сообщил SANA анонимный сирийский военный источник.

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Сообщения о нападениях поступили менее чем через неделю после аналогичных израильских вылазок под Дамаском, которые были подтверждены Тель-Авивом.