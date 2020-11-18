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Израиль нанёс удар по Дамаску. Есть погибшие

Зенитно-ракетные комплексы Сирии 18 ноября отреагировали на атаку на Дамаск со стороны израильских военных.

Израиль нанёс удар по Дамаску. Есть погибшие

Об этом сообщило агентство SANA.

Военный источник агентства отметил, что наступление было совершено с территории Голанских высот, и уточнил, что в результате нападения погибли трое военнослужащих и один ранен, а также был нанесен материальный ущерб.

Израильские силы обороны подтвердили, что они нанесли авиаудар в Сирии по объектам иранских и сирийских вооруженных сил.

Согласно твиту израильских военных, солдаты Ирана и Сирии "заложили самодельные взрывные устройства" возле разделительной линии на Голанских высотах -так называемой линии Альфа- для "нападения на израильские войска".

"Что мы сделали: мы только что нанесли удар по целям иранских и сирийских вооруженных сил в Сирии. Мы готовы действовать против Ирана в Сирии", — уточнили они.

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