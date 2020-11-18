Израиль нанёс удар по Дамаску. Есть погибшие

Зенитно-ракетные комплексы Сирии 18 ноября отреагировали на атаку на Дамаск со стороны израильских военных.

Об этом сообщило агентство SANA.

Военный источник агентства отметил, что наступление было совершено с территории Голанских высот, и уточнил, что в результате нападения погибли трое военнослужащих и один ранен, а также был нанесен материальный ущерб.

Израильские силы обороны подтвердили, что они нанесли авиаудар в Сирии по объектам иранских и сирийских вооруженных сил.

Согласно твиту израильских военных, солдаты Ирана и Сирии "заложили самодельные взрывные устройства" возле разделительной линии на Голанских высотах -так называемой линии Альфа- для "нападения на израильские войска".