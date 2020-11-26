В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"

В Белом море прошли очередные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Как сообщает РИА "Новости", испытания проходили в акватории Северного Ледовитого океана. Ракета была пущена с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", и поразила условную цель в Белом море, преодолев расстояние в 450 километров. Отмечается, что скорость ракеты составила более восьми Махов.

Предыдущие испытания комплекса прошли в октябре этого года. Планируется, что после всех испытаний ракета поступит на вооружение надводных и подводных судов Военно-морского флота.

Предполагается, что максимальная скорость снаряда будет превышать скорость звука в девять раз, а дальность полёта составит более тысячи километров.