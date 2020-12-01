Столтерберг: НАТО будет наращивать присутствие в Черноморском регионе

В преддверие встречи глав МИД стран НАТО, запланированной на 1-2 декабря в режиме видеоконференции, глава военного альянса раскрыл основную тему мероприятия.

По его словам, руководство блока намерено обсудить прежде всего с Украиной и Грузией вопросы увеличения военного присутствия НАТО в Черноморском регионе, которое позиционируется как «ответ на усиление российской военной группировки в Крыму».

Столтенберг отметил, что этот вопрос будет вынесен на отдельную онлайн-встречу в среду, 2 декабря, в которой примут участие главы МИД «заинтересованных государств».