В преддверие встречи глав МИД стран НАТО, запланированной на 1-2 декабря в режиме видеоконференции, глава военного альянса раскрыл основную тему мероприятия.
По его словам, руководство блока намерено обсудить прежде всего с Украиной и Грузией вопросы увеличения военного присутствия НАТО в Черноморском регионе, которое позиционируется как «ответ на усиление российской военной группировки в Крыму».
Столтенберг отметил, что этот вопрос будет вынесен на отдельную онлайн-встречу в среду, 2 декабря, в которой примут участие главы МИД «заинтересованных государств».
"Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе - Грузией и Украиной, - а также тремя странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией. У НАТО уже есть значительная группировка в регионе, но её нужно ещё усилить», - сказал Столтенберг.
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