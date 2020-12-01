С первого декабря под контроль Азербайджана официально перешёл Лачинский район Нагорного Карабаха.
Переход территорий произошёл в рамках договора о прекращении войны в регионе, который был заключён президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.
Армения сохранила контроль над Лачинским коридором, который обеспечивает сообщение с Нагорно-Карабахской республикой.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...