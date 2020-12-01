Лачинский район Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

С первого декабря под контроль Азербайджана официально перешёл Лачинский район Нагорного Карабаха.

Переход территорий произошёл в рамках договора о прекращении войны в регионе, который был заключён президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.

Армения сохранила контроль над Лачинским коридором, который обеспечивает сообщение с Нагорно-Карабахской республикой.