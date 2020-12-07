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США сохранят две крупные военные базы в Афганистане

Силовые структуры » Министерство обороны

Соединённые Штаты Америки сохранят две крупные военные базы в Афганистане, несмотря на сокращение числа военнослужащих.

Как сообщает издание army-technology. com, председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США сохранят две крупных военных, а также несколько спутниковых баз в Афганистане. При этом численность американских военнослужащих в этой стране к середине января будет сокращена до 2500 человек в соответствии с решением Дональда Трампа вернуть американских солдат "из вечных войн".

Однако Милли не уточнил, какие именно базы будут ликвидированы.

Отмечается, что сегодня численность военных США в Афганистане составляет 4500 человек.

В планы американского руководства входит сокращение военного персонала в Ираке.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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