В Китае заявили, что Украина хочет стать ядерной державой

Китайское издание Sohu сообщило о том, что Украина вновь хотела бы стать ядерной державой.

Как сообщает портал topwar. ru, после распада СССР на территории Украины осталось множество ядерного вооружения и средств его доставки. Тогда страна не могла из экономических соображений позволить себе содержать ядерное оружие, в результате часть оружия была уничтожена, а часть продана России.

Издание Sohu рассказывает, что теперь Украина вновь хотела бы стать ядерной державой. Отмечается, что даже при нынешнем уровне украинской военной промышленности возможно наладить производство ядерного оружия.

В то же время, издание делает акцент на том, что нынешние члены "ядерного клуба" официально выступают против того, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием, осознавая возможные международные последствия.