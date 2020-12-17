Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил из пушки крылатую ракету

В ходе заключительного этапа испытаний корвет "Алдар Цыденжапов" поразил из пушки крылатую ракету.

Как сообщает издание topwar.ru, испытания проходили в Японском море. Из артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров "Алдар Цыденжапов" успешно поразил движущуюся на большой скорости крылатую ракету П-120 "Малахит".

Кроме того, ранее корвет уничтожил плавающую мину, морской щит, и цель на берегу, которая находилась вне зоны видимости. Также был испытан бортовой авиационный комплекс и отработан пуск ракеты "Уран".

Отмечается, что новейший корвет поступит во флот 25 декабря.