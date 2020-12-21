Посольство США в Багдаде подверглось ракетному удару

В воскресенье вечером несколько ракет попали в сильно укрепленную "зеленую зону" иракской столицы.

Как сообщают правительственные СМИ, жертв удалось избежать благодаря срабатыванию системы ПВО посольства США, которая была задействована для перехвата ракетного удара.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают ночное небо над Багдадом, освещенное вспышками света, когда для перехвата приближающихся снарядов использовались скорострельные орудия американских систем C-RAM.

"По меньшей мере три ракеты были нацелены на американские дипломатические представительства", — сообщили иракские силовики, заявив, что они были запущены "преступной группой".

По сообщению посольства США в Ираке, "большинство, если не все ракеты" были уничтожены в воздухе, что "привело лишь к незначительному материальному ущербу".

Дипломаты обратились к правительству Ирака с призывом "предотвратить любые подобные нападения в будущем и привлечь виновных к ответственности".

Напомним, что системы C-RAM были развернуты США в своем посольстве в зеленой зоне Багдада этим летом после того, как миссия подверглась серии ракетных обстрелов дипломатических объектов. Вашингтон тогда возложил ответственность за инциденты на объединенную с Ираном группировку боевиков "Катаиб Хезболла*", командир которой был убит вместе с иранским генералом Кассемом Солеймани в результате авиаудара США в начале января.

В настоящее время США обеспокоены потенциальным ростом числа нападений со стороны групп боевиков, стремящихся отомстить за убийство, поскольку приближается годовщина американского удара.

В начале декабря Вашингтон объявил, что выведет часть своего дипломатического персонала из миссии в Багдаде, чтобы "минимизировать" риски. В сентябре он уже угрожал полностью закрыть его, но так и не выполнил эту угрозу.