Российская военная полиция поможет сирийской армии в провинции Ракка

Рота российской военной полиции прибыла на совместный с турецкой армией наблюдательный пост в городе Айн-Иссапосте.

Как сообщает издание mil. press, данный пост находится неподалёку от позиций боевиков. Сирийские военные удерживали его самостоятельно, однако регулярно подвергались обстрелам и попыткам нападения. Российские силовики совместно с сирийской армией будут следить за соблюдением режима прекращения огня.

Отмечается, что это уже третий совместный наблюдательный пост российских и сирийских силовиков в районе Айн-Иссапоста.