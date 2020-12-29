Рота российской военной полиции прибыла на совместный с турецкой армией наблюдательный пост в городе Айн-Иссапосте.
Как сообщает издание mil. press, данный пост находится неподалёку от позиций боевиков. Сирийские военные удерживали его самостоятельно, однако регулярно подвергались обстрелам и попыткам нападения. Российские силовики совместно с сирийской армией будут следить за соблюдением режима прекращения огня.
Отмечается, что это уже третий совместный наблюдательный пост российских и сирийских силовиков в районе Айн-Иссапоста.
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