На вооружении армии США появятся дроны, доставляющие боеприпасы

На вооружении армии США появятся беспилотники, способные доставлять боеприпасы на поле боя во время боевых действий.

Как сообщает издание topwar. ru, такие дроны должны поступить в американские войска в 2026 году. Помимо боеприпасов такие аппараты смогут доставлять подразделениям провизию.

Предполагается, что дроны смогут доставлять грузы массой до 363 килограммов на расстояние до 177 километров. Согласно техзаданию на изготовление беспилотника, он должен иметь возможность быть приведённым в боевую готовность в течение 15 минут.