Головоломка для Киева. По каким направлениям в Харьковской области ударит армия России?

В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ

Группировка "Север" продолжает своё наступление на Харьковском направлении.

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Куда ударят русские?

Сегодня многочисленные обозреватели не устают спорить относительно того, где это русское наступление может получить усиление, а где, наоборот, темп продвижения может быть снижен.

Итак, что собой представляет наступление штурмовиков этой группировки ВС РФ на данный момент?

Бойцы российской армии наступают на Харьковском фронте уже по пяти (!) направлениям. Некоторые уже объединились в единую линию боевого соприкосновения, а другие, наоборот, дают возможность воплощать в жизнь тактические планы Генштаба РФ ограниченными силами (несколькими батальонно-тактическими группами).

И надо сказать, что вне зависимости от того, какие планы у российской армии на Харьковском направлении, для националистов эти несколько направлений имеют очень большую важность. И опасения.

Направления

Волчанск

Основное и наиболее важное — это город Волчанск. Именно там сейчас развивается главное российское наступление. С территории нефункционирующего аэродрома этого населённого пункта по территории Белгородской области и другим регионам РФ бандеровцы наносили террористические удары беспилотниками-камикадзе, но сейчас этой возможности российские воины ВСУ лишили.

Помимо этого, ж/д линия Белый Колодезь — Волчанск давала возможность Киеву держать в данном районе хорошо снабжаемую группировку. Теперь же после освобождения соседних населённых пунктов Зыбино (на востоке) и Старица (на западе), перед боевиками киевского режима замаячила реальная перспектива быть отрезанными от своих, и даже быть окружёнными.

А если учесть, что "шторма" русской группировки активно продвигаются и в самом населённике, а ГУР и тероборонщики не могут этому мешать, то значит, невзирая на усилия, им исправить положение не удаётся.

Липцы

Второе направление — село Липцы. В первую очередь посёлок очень важен стратегически — из-за своей близости к Харькову (до окружной дороги оттуда чуть более 15 километров). Сам н. п. находится в низине, но с прилегающих к нему высоток российская армия может взять под свой контроль автотрассы, по которым ВСУ снабжают свой гарнизон в Харькове.

В Липцах находился и американский ЗРК Patriot, из которого украинские войска сбили самолёт Ил-76 со своими всушниками, которые летели на обмен пленными. Также через Липцы и ряд посёлков к югу проходит удобная трасса, по которой при необходимости можно двигаться к Харькову.

Альтернативные участки

Ну и, наконец, Генштаб армии Украины опасается удара "северов" по рубежу Казачья Лопань — Прудянка — Слатино в 20 километрах к западу от того самого посёлка Липцы. Эти населённики тоже расположены в низине, но прилегающие высоты дадут возможность артиллеристам установить контроль над логистической линией Харькова с северо-запада и севера, пишет "Военная хроника".

Помимо этого, между Харьковом и Казачьей Лопанью удобно располагается железнодорожная ветка (с нашей шириной колеи) на российский Белгород. Она также поможет при необходимости усилять снабжение группы "Север", если начнётся наступление на Харьков.

Но такие же опасения у командования националистов существуют и на тему возможного удара русской армии со стороны города Грайворон с наступлением на посёлок Золочев, где находится довольно крупная железнодорожная станция, а железнодорожное полотно сейчас позволяет бандеровцам маневрировать резервами в Харьковскую область с Сумской.