Российские истребители МиГ-31БМ разместили на архипелаге Новая Земля

Для контроля пространства над Арктикой на архипелаге Новая Земля разместили российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Как сообщает издание infosmi.net, экипажи отдельного смешанного авиаполка Северного флота России будут дислоцироваться на аэродроме Рогачёво на Новой Земле.

Отмечается, что в 2019 году экипажи МиГ-31БМ уже несли боевое дежурство в Арктике. Благодаря дислокации экипажей истребителей-перехватчиков на Новой Земле появляется возможность расширить контроль над воздушным пространством Северного морского пути.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике.