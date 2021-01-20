Инновационную систему ПВО начали разрабатывать в России

В России разрабатывают инновационную систему ПВО, которая будет действовать на основе новых физических принципов.

Как сообщает издание shraibikus. com, о начале разработки новейшей системы противовоздушной обороны стало известно после того, как появилась информация о принятии на вооружение комплексов ПВО С-500 "Триумфатор".

Отмечается, что новая разработка будет кардинально отличатся от тех, что применялись в создании уже имеющихся на вооружении российских систем ПВО.

Известно, что работа над системой малой дальности ведётся уже несколько лет. Предполагается, что она не будет использовать ракеты или иные снаряды. Эксперты полагают: новые системы будут оснащаться лазером большой мощности, либо электромагнитной установкой.