Ирак укрепляет границу с Сирией, чтобы сдержать террористов

Власти Ирака приняли решение об укреплении границы с Сирией для сдерживания перемещений террористов.

Как сообщает издание riafan. ru, такое решение принято для прекращения передвижений боевиков запрещённой в России международной террористической организации ИГ*, а также для пресечения контрабанды наркотиков.

Ирак укрепляет границу, так как с сирийской стороны разные участки границы контролируют различные силы, в частности, некоторые участки контролируют курдские формирования, а другие — правительственные войска Сирии.

Кроме того, иракские власти хотят ограничить перемещение семей боевиков, многие из которых в настоящее время находятся на территории Ирака.

Для укрепления границы были построены ограждения с колючей проволокой, сделаны рвы и вышки. Кроме того, установлены камеры наблюдения, в том числе инфракрасные.