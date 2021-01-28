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Украинские патрульные катера оснастят американскими ракетными системами

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские патрульные катера типа Island будут оснащаться американскими системами вооружения.

Как сообщает издание topdaynews.ru, данные катера Украина получила от США в 2019 году, однако при передаче вооружение было демонтировано. Сейчас речь идёт об установке штатного вооружения, предусмотренного для данных катеров. 

Так, на катера планируется установить автоматические артиллерийские установки калибра 25 миллиметров Mk 38 Mod 0 Bushmaster и пулемете M2 Browning калибра 12,7 миллиметров.

Отмечается, что в текущем году Украина получит от США ещё три катера типа Island. Предполагается, что катера будут оснащены противокорабельными ракетами малого радиуса действия BGM-176B Griffin.  

Автор: Максим Щегольков
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