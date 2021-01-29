Новейший китайский истребитель может оказаться копией российского

Новейший китайский истребитель может оказаться копией российского Су-34. К такому выводу пришли эксперты, изучив возможные концепты китайского самолёта.

Как сообщает издание discover24. ru, ранее в интернете появились предполагаемые концепты нового воздушного судна, согласно которым новый китайский истребитель внешне очень похож на российский самолёт Су-34.

Издание отмечает, что Китай и ранее уже копировал российскую военную технику и вооружение, поэтому новый истребитель КНР вполне может оказаться копией российского.

В то же время ряд экспертов отмечает сходство китайского истребителя с другой российской разработкой — самолётом Су-33УБ, который так и не пошёл в серию.