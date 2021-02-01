Украинцы сожгли склад, чтобы скрыть пропажу военной помощи от США

Украинские военнослужащие сожгли склад, чтобы скрыть пропажу американской военной помощи.

Как сообщает издание novorosinform.org, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на собственные источники рассказал, что в 80-й бригаде ВСУ пропало оружие и боеприпасы, а также десять радиостанций Falcon-II, приборы ночного видения AN/PVS-14 и AN/PVS-7, а также тепловизор Thermal EYE-320. Всё это оборудование ВСУ получили от США по программе военно-технического сотрудничества.

Более того, Осадчий рассказал, что по его информации, чтобы скрыть факт пропажи военного имущества, командование бригады пошло на поджог собственного склада.

Ранее "Правда.ру" сообщала о пропаже в той же бригаде ВСУ двух внедорожников, переданных американцами.