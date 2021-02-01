Украинские военнослужащие сожгли склад, чтобы скрыть пропажу американской военной помощи.
Как сообщает издание novorosinform.org, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на собственные источники рассказал, что в 80-й бригаде ВСУ пропало оружие и боеприпасы, а также десять радиостанций Falcon-II, приборы ночного видения AN/PVS-14 и AN/PVS-7, а также тепловизор Thermal EYE-320. Всё это оборудование ВСУ получили от США по программе военно-технического сотрудничества.
Более того, Осадчий рассказал, что по его информации, чтобы скрыть факт пропажи военного имущества, командование бригады пошло на поджог собственного склада.
Ранее "Правда.ру" сообщала о пропаже в той же бригаде ВСУ двух внедорожников, переданных американцами.
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