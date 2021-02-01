На Украине создадут военный внедорожник взамен УАЗу

На Украине создадут военный внедорожник взамен УАЗов в войсках. Среди производителей проведут конкурс на разработку автомобиля.

Как сообщает издание dni24. com, средства на разработку внедорожника будут выделяться из военного бюджета государства. Украинские военные хотят получить комфортабельный и надёжный автомобиль для передвижения по пересечённой местности.

Отмечается, что в конкурсе смогут принимать участие как государственные, так и частные компании. Для них подготовят специальное техзадание. Каждый из участников конкурса должен представить свой вариант внедорожника, способный пройти технические испытания.