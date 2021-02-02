Американский спецназ провёл спецоперацию в Йемене

В Йемене бойцы сил специального назначения США провели спецоперацию. В Сети опубликованы фото американских солдат у разбившегося беспилотника.

Как сообщает издание anna-news. info, на кадрах были запечатлены разбившийся беспилотник MQ-1C Grey Eagle и бойцы американского спецназа. Предположительно, снимки были сделаны в йеменской провинции Шабва. Отмечается, что в данном регионе действуют боевики запрещённых в России террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида" на Аравийском полуострове.

В задачи бойцов спецназа входило обследование места крушения беспилотника, а также уничтожение его аппаратуры.