Россия усилит сухопутную группировку в Калининграде

Россия усилит сухопутную группировку в Калининграде. В текущем году там будет сформирована новая мотострелковая дивизия.

Как сообщают "Известия", предполагается, что подразделения дивизии примут участие в учениях "Запад-2021", которые пройдут в сентябре этого года.

В настоящее время идёт переформирование 79-й отдельной мотострелковой бригады, крупнейшей в регионе. Сформированный на её базе полк будет дислоцироваться в Советске. Седьмой отдельный гвардейский мотострелковый, дислоцированный в Калининграде, может стать вторым, вошедшим в состав дивизии.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что в НАТО разработан план для атаки по Калининградской области.