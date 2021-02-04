Сирийская ПВО ответила на "израильскую агрессию"

Сирийская ПВО ответила на израильский ракетный удар в районе Эль-Кунейтры.

Об этом сообщают государственные СМИ страны.

"Ракетные удары были нанесены поздно вечером в среду в районе Эль-Кунейтры, города к югу от Дамаска и недалеко от оккупированных Израилем Голанских высот", — говорится в материале Сирийского арабского информационного агентства.

По данным i24news и The Times of Israel, сирийская ПВО также была активизирована вблизи Дамаска. Ни в одном из городов жертв не было, но удары нанесли неуказанный "материальный ущерб", согласно военным источникам, цитируемым SANA.

Ранее в среду израильские военные заявили, что зенитная ракета была выпущена по одному из их беспилотных летательных аппаратов, когда он пролетал над ливанским воздушным пространством, но добавили, что она не попала в цель.