Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля. Ей были подвергнуты военные объекты на юге Дамаска и в Эль-Кунейтре.

Как сообщает ТАСС, информацию об атаке передало агентство SANA со ссылкой на заявление военного источника.

"Израиль нанес серию ракетных ударов по военным объектам на юге Дамаска и в Эль-Кунейтре. Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей", — цитирует ТАСС документ.

СМИ сообщают, что в Эль-Кунейтре удары были нанесены по позициям сирийской армии и проиранских сил, а в Дамаске взрывы были слышны в районе международного аэропорта.