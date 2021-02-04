Экс-депутат Верховной рады Украины рассказал о торговле оружием в ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины рассказал, что военнослужащие ВСУ торгуют оружием в Херсонской области.

Как сообщает издание riafan. ru, заявление о торговле оружием в ВСУ сделал экс-депутат Алексей Журавко. Он рассказал, что гранату РГД-5 можно приобрести за несколько сотен гривен. Помимо этого снаряжения "продавцы" из рядов ВСУ готовы предоставить широкий ассортимент оружия.

"Продается все: патроны к автомату АК, тепловизоры, различные запчасти к военной технике и так далее", — цитирует издание Журавко.

Бывший депутат отметил, что правоохранители в курсе незаконной торговли оружием, и не просто не препятствуют ей, но и покрывают её.