Бывший депутат Верховной рады Украины рассказал, что военнослужащие ВСУ торгуют оружием в Херсонской области.
Как сообщает издание riafan. ru, заявление о торговле оружием в ВСУ сделал экс-депутат Алексей Журавко. Он рассказал, что гранату РГД-5 можно приобрести за несколько сотен гривен. Помимо этого снаряжения "продавцы" из рядов ВСУ готовы предоставить широкий ассортимент оружия.
"Продается все: патроны к автомату АК, тепловизоры, различные запчасти к военной технике и так далее", — цитирует издание Журавко.
Бывший депутат отметил, что правоохранители в курсе незаконной торговли оружием, и не просто не препятствуют ей, но и покрывают её.
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