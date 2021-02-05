Аваков заявил об обострении конфликта на Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об обострении ситуации на Донбассе. По его словам, мирного процесса в регионе нет.

Как сообщает издание riafan. ru, по словам министра, на Донбассе постоянно действуют снайперы, работают миномёты. Аваков отметил, что в последние недели ситуация особенно обострилась.

Летом прошлого года дополнительные меры по прекращению огня в регионе вступили в силу, однако в ВСУ постоянно заявляют о погибших и пострадавших.

Ранее "Правда.ру" сообщила, что в ходе проверки в ВСУ были выявлены многочисленные нарушения. Киев инициировал проверку из-за большого числа небоевых потерь.