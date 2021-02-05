Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об обострении ситуации на Донбассе. По его словам, мирного процесса в регионе нет.
Как сообщает издание riafan. ru, по словам министра, на Донбассе постоянно действуют снайперы, работают миномёты. Аваков отметил, что в последние недели ситуация особенно обострилась.
Летом прошлого года дополнительные меры по прекращению огня в регионе вступили в силу, однако в ВСУ постоянно заявляют о погибших и пострадавших.
Ранее "Правда.ру" сообщила, что в ходе проверки в ВСУ были выявлены многочисленные нарушения. Киев инициировал проверку из-за большого числа небоевых потерь.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...