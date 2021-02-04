На Украине во время проведения проверки в подразделениях ВСУ были выявлены многочисленные нарушения.
Как сообщает издание regnum. ru, о проверки в украинских войсках рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. В частности, проверка установила, что 40 противотанковых мин, размещённых ВСУ на линии соприкосновения, не были обозначены соответствующими знаками, предупреждающими об опасности, а также не были зафиксированы в формулярах минных полей.
Отмечается, что проверку инициировал Киев, так как в войсках возросло число небоевых потерь, а также участились случаи дезертирства.
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