Российские бомбардировщики уничтожили штаб кавказских боевиков в Сирии

Российские бомбардировщики уничтожили штаб боевиков в Сирии. ВКС атаковали группировку боевиков, которые являются выходцами с Кавказа.

Как сообщает издание volga-day.ru, российские бомбардировщики нанесли удар севернее Идлиба по центру подготовки террористов. В результате атаки авиации были уничтожены несколько десятков боевиков и инструкторов.

Сирийские СМИ сообщают, что всего за ночь российские самолёты уничтожили около 200 террористов, а также военную технику, которую боевики получили за сутки до этого.