Украина заканчивает модернизацию бронеавтомобиля "Дозор-Б"

На Украине завершается модернизация лёгкого бронеавтомобиля с колёсной формулой 4х4 "Дозор-Б".

Как сообщает издание "Военное обозрение", работы по модернизации бронемашины проводит Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова. Отмечается, что ы настоящее время работы находятся в завершающей стадии.

"На сегодняшний день мы изготавливаем за счет собственных средств образец для проведения квалификационных испытаний", -цитирует издание генерального конструктора ХКБМ Владимира Жадана.

Отмечается, что теперь бронеавтомобиль сможет преодолевать водные препятствия вплавь. Работы планируется завершить в феврале текущего года. Затем украинское военное ведомство примет решение о необходимом количестве машин для вооружённых сил.