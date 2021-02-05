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Украина заканчивает модернизацию бронеавтомобиля "Дозор-Б"

Силовые структуры » Министерство обороны

На Украине завершается модернизация лёгкого бронеавтомобиля с колёсной формулой 4х4 "Дозор-Б".

Как сообщает издание "Военное обозрение", работы по модернизации бронемашины проводит Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова. Отмечается, что ы настоящее время работы находятся в завершающей стадии.

"На сегодняшний день мы изготавливаем за счет собственных средств образец для проведения квалификационных испытаний", -цитирует издание генерального конструктора ХКБМ Владимира Жадана.

Отмечается, что теперь бронеавтомобиль сможет преодолевать водные препятствия вплавь. Работы планируется завершить в феврале текущего года. Затем украинское военное ведомство примет решение о необходимом количестве машин для вооружённых сил.

Автор: Максим Щегольков
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