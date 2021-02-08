Россия усилила группировку военных самолётов на севере

В ответ на переброску бомбардировщиков НАТО в Норвегию, Россия направила дополнительные военные самолёты на север.

Как сообщает издание evo-rus.com, на авиабазу Оленья, расположенную неподалёку от Мурманска был переброшен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, на этой базе размещены дополнительные силы авиации.

Эти действия стали ответом на переброску американскими ВВС бомбардировщиков B-1B Lancer в Норвегию.

Отмечается, что А-50 может быть включён в работу при полёте тратегической авиации.