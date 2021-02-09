"Калашников" создал оружие для хипстеров

В арсенале концерна "Калашников" есть смарт-ружье МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами.

Об этом РБК сообщил генеральный директор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов. По его словам, это ружьё считается "оружием для хипстеров", поскольку хорошо подойдёт для людей, которые "родились с гаджетами".