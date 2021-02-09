В арсенале концерна "Калашников" есть смарт-ружье МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами.
Об этом РБК сообщил генеральный директор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов. По его словам, это ружьё считается "оружием для хипстеров", поскольку хорошо подойдёт для людей, которые "родились с гаджетами".
"Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z", — отметил Тарасов.
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