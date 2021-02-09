Самолет Ан-12 совершил жесткую посадку на острове Итуруп

При посадке военно-транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп у него подломились шасси.

Пассажиры и экипаж не пострадали при жёсткой посадке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного-военного округа.

"Девятого февраля в 3 часа 35 минут (мск) при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме "Буревестник" (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", — сказано в сообщении.

Серьёзных повреждений самолёт не получил.