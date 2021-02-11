Американцы торжественно передали Украине надувные подводные лодки

США передали Украине более 70 надувных подводных лодок и 10 скоростных катеров.

Как сообщает издание nation-news. ru, речь идёт о катерах Willard и надувных субмаринах Zodiac. Они были переданы Украинской стороне в рамках программы технической помощи. Помимо этого американцы передали Украине радиотехнические комплексы, тепловизоры, средства связи и водолазное оборудование.

Торжественная церемония передачи техники прошла на военно-морской базе "Юг" в Одессе. Отмечается, что акция не будет разовой: в течение первого полугодия текущего года Украина получит ещё три патрульных катера.