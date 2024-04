Массовая атака украинских дронов на Краснодарский край

Your browser does not support the audio element.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников ВСУ.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported