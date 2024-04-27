Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников ВСУ.
Относительно масштабная атака украинских дронов на Краснодарский край окончилась безрезультатно для киевского режима: все беспилотники были нейтрализованы системами ПВО и РЭБ и не причинили никакого вреда жителям, военным и инфраструктурным объектам. Украина регулярно пытается атаковать при помощи БПЛА российские регионы. Целями становятся или гражданские объекты, или НПЗ. Однако за редким исключением все атаки киевских боевиков оканчиваются безрезультатно: Россия обладает одними из самых надёжных средств ПВО.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.