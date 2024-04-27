Массовая атака украинских дронов на Краснодарский край

В ночь на 27 апреля десятки беспилотников ВСУ атаковали Краснодарский край

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Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников ВСУ.

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Относительно масштабная атака украинских дронов на Краснодарский край окончилась безрезультатно для киевского режима: все беспилотники были нейтрализованы системами ПВО и РЭБ и не причинили никакого вреда жителям, военным и инфраструктурным объектам. Украина регулярно пытается атаковать при помощи БПЛА российские регионы. Целями становятся или гражданские объекты, или НПЗ. Однако за редким исключением все атаки киевских боевиков оканчиваются безрезультатно: Россия обладает одними из самых надёжных средств ПВО.