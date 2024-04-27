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Массовая атака украинских дронов на Краснодарский край

В ночь на 27 апреля десятки беспилотников ВСУ атаковали Краснодарский край

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников ВСУ. 

В ночь на 27 апреля десятки беспилотников ВСУ атаковали Краснодарский край
Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Относительно масштабная атака украинских дронов на Краснодарский край окончилась безрезультатно для киевского режима: все беспилотники были нейтрализованы системами ПВО и РЭБ и не причинили никакого вреда жителям, военным и инфраструктурным объектам. Украина регулярно пытается атаковать при помощи БПЛА российские регионы. Целями становятся или гражданские объекты, или НПЗ. Однако за редким исключением все атаки киевских боевиков оканчиваются безрезультатно: Россия обладает одними из самых надёжных средств ПВО. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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