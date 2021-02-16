"Чумной доктор": в США оценили новый "Ласок 4-П"

Американские СМИ назвали новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" "мобильным чумным доктором".

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", — признались в The Drive.

Авторы статьи объяснили "эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8, а также тем, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.