Американские СМИ назвали новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" "мобильным чумным доктором".
"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", — признались в The Drive.
Авторы статьи объяснили "эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8, а также тем, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.
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