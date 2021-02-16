США продадут Украине катера, которые выводят из состава своего флота

США продадут Украине катера Mark VI, которые американцы выводят из состава своих Военно-морских сил.

Как сообщает издание discover24. ru, американские военные выяснили, что Mark VI не способны выполнять боевые задачи в современных условиях, а также требуют больших затрат на проведение профилактических и сервисных работ.

Отмечается, что США передаст Украине катера по программе партнёрской помощи, однако, только шесть из них будут бесплатными. За остальные Украина заплатит 600 миллионов долларов.

Таким образом, Украина сильно поможет американцам: благодаря поставкам в эту страну США не будут снимать с производства Mark VI, несмотря на то, что их снимают с вооружения.