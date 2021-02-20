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Россия обсуждает поставки средств ПВО с партнёрами из Ближнего Востока

Силовые структуры » Министерство обороны

Рособоронэкспорт обсуждает поставки средств ПВО с партнёрами из стран Ближнего Востока.

Как сообщает издание riafan. ru, о переговорах сообщил гендиректор предприятия Рособоронэкспорта Александр Михеев. Он рассказал, что российские средства ПВО благодаря их успешному применению хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО. Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ заключается в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы ПВО", — цитирует издание Михеева.

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Автор: Максим Щегольков
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