В Минобороны рассказали об усилении американского вмешательства в Сирии

В Министерстве обороны России сообщили об усилении американского вмешательства в Сирии.

Как сообщает издание novorosinform. org, в военном ведомстве рассказали об усилении поддержки боевиков американцами. Речь идёт о поддержке незаконных формирований, в том числе, остатков "Сирийской свободной армии", примкнувших к антиправительственным силам.

Террористы используют территории, находящиеся под контролем стран Запада для перегруппировки своих отрядов и подготовки нападений на Сирию, а также экспедиционные силы России и Ирана.

Отмечается, что западная коалиция не намерена покидать территорию Сирии.