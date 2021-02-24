В Министерстве обороны России сообщили об усилении американского вмешательства в Сирии.
Как сообщает издание novorosinform. org, в военном ведомстве рассказали об усилении поддержки боевиков американцами. Речь идёт о поддержке незаконных формирований, в том числе, остатков "Сирийской свободной армии", примкнувших к антиправительственным силам.
Террористы используют территории, находящиеся под контролем стран Запада для перегруппировки своих отрядов и подготовки нападений на Сирию, а также экспедиционные силы России и Ирана.
Отмечается, что западная коалиция не намерена покидать территорию Сирии.
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