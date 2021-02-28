В министерстве обороны России опровергли информацию о гибели российского пилота вертолёта в Сирии.
Как сообщает издание gazeta. ru, ранее в СМИ появилась информация о гибели российского пилота при крушении вертолёта в Сирии.
Вертолёт российских ВКС совершил вынужденную посадку во время планового патрулирования территории сирийской провинции Хасеке. Причиной стала техническая неисправность винтокрылой машины. Отмечается, что экипаж был своевременно эвакуирован ан аэродром.
"Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", — цитирует издание сообщение военного ведомства.
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