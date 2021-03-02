Либеральные СМИ распространяют фейки о неудачах России в ЦАР

Российские оппозиционные издания продолжают плодить недостоверную информацию о "неудачах" России в ЦАР.

На территории Центральноафриканской Республики разбился вертолет. Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Бозум еще 27 февраля.

О происшествии сообщил портал Corbeau News, заблокированный на территории ЦАР за распространение недостоверной информации. Журналисты поспешили назвать произошедший инцидент "крушением российского военного вертолета".

Очевидная недостоверность и ангажированность информационного агентства не вызвала опасений у журналистов "Росбалта", которые перевели на русский язык статью Corbeau News.

Суть очередного антироссийского вброса раскрыли авторы Telegram-каналов. После изучения снимков с места крушения, версия о принадлежности вертолета была опровергнута. В ЦАР ранее поставлялись военные вертолеты Ми-8, которые используют шасси для посадки. По обнаруженным на месте падения частям фюзеляжа и "лыжам", эксперты установили, что речь идет о гражданской версии вертолета SA 342 Gazelle. Эта машина используется для внутренних перелетов на территории африканской страны.

Бойцы центральноафриканской армии FACA продолжают операцию по освобождения страны от боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Успехи местных военных стали возможны благодаря помощи российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". После освобождения столицы ЦАР города Банги, правительственные силы продолжают антитеррористическую операцию.