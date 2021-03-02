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Либеральные СМИ распространяют фейки о неудачах России в ЦАР

Силовые структуры

Российские оппозиционные издания продолжают плодить недостоверную информацию о "неудачах" России в ЦАР.

На территории Центральноафриканской Республики разбился вертолет. Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Бозум еще 27 февраля.

О происшествии сообщил портал Corbeau News, заблокированный на территории ЦАР за распространение недостоверной информации. Журналисты поспешили назвать произошедший инцидент "крушением российского военного вертолета".

Очевидная недостоверность и ангажированность информационного агентства не вызвала опасений у журналистов "Росбалта", которые перевели на русский язык статью Corbeau News.

Суть очередного антироссийского вброса раскрыли авторы Telegram-каналов. После изучения снимков с места крушения, версия о принадлежности вертолета была опровергнута. В ЦАР ранее поставлялись военные вертолеты Ми-8, которые используют шасси для посадки. По обнаруженным на месте падения частям фюзеляжа и "лыжам", эксперты установили, что речь идет о гражданской версии вертолета SA 342 Gazelle. Эта машина используется для внутренних перелетов на территории африканской страны.

Либеральные СМИ распространяют фейки о неудачах России в ЦАР. 409793.jpeg

Бойцы центральноафриканской армии FACA продолжают операцию по освобождения страны от боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Успехи местных военных стали возможны благодаря помощи российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". После освобождения столицы ЦАР города Банги, правительственные силы продолжают антитеррористическую операцию.

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Автор: Ольга Лазарева
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