"Прорывы" идут: Западный военный округ получил восемь сверхновых танков

Западный военный округ России получил на вооружение восемь новейших танков Т-90М "Прорыв", которые способны обмениваться данными друг с другом в режиме реального времени, то есть связаны информационной сетью.

Эта возможность боевых машин достигается за счет единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Сейчас танки базируются в Севастопольской мотострелковой бригаде. Командование ВС РФ обещает, что их можно будет увидеть на параде Победы в Москве на Красной площади, передает РИА "Новости".

Первая партия Т-90М поступила "на боевую службу" 1 марта.