Западный военный округ России получил на вооружение восемь новейших танков Т-90М "Прорыв", которые способны обмениваться данными друг с другом в режиме реального времени, то есть связаны информационной сетью.
Эта возможность боевых машин достигается за счет единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Сейчас танки базируются в Севастопольской мотострелковой бригаде. Командование ВС РФ обещает, что их можно будет увидеть на параде Победы в Москве на Красной площади, передает РИА "Новости".
Первая партия Т-90М поступила "на боевую службу" 1 марта.
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