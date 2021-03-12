Сотня российских десантников примет участие в учениях, проводимых в Белоруссии.
Как сообщает "Интерфакс", маневры будут проходить с 14 по 27 марта в Могилёвской области на полигоне на полигоне "Осиповичский". От российской стороны в учениях будут задействованы военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
Белорусские и российские военные отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. Кроме того, десантники преодолеют водные преграды, а также проведут боевые стрельбы в дневное и ночное время.
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