Российские десантники примут участие в учениях в Белоруссии

Сотня российских десантников примет участие в учениях, проводимых в Белоруссии.

Как сообщает "Интерфакс", маневры будут проходить с 14 по 27 марта в Могилёвской области на полигоне на полигоне "Осиповичский". От российской стороны в учениях будут задействованы военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Белорусские и российские военные отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. Кроме того, десантники преодолеют водные преграды, а также проведут боевые стрельбы в дневное и ночное время.