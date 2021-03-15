Для ВМФ России разработают нефтемусоросборщик

В интересах Военно-морского флота России разработают новый нефтемусоросборщик.

Как сообщает ТАСС, контракт на проведение опытно-конструкторских работ был подписан в прошедшем году.

"В 2020 году заключено пять контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке головных судов новых проектов — малого морского танкера, универсального судна контроля физических полей и размагничивания, морского буксира, пассажирского катера и нефтемусоросборщика", — цитирует агентство начальника вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России капитана I ранга Сергея Епифанова.

В ВМФ добавили, что также продолжается строительство 44 судов в рамках 18 госконтрактов.