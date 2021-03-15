В интересах Военно-морского флота России разработают новый нефтемусоросборщик.
Как сообщает ТАСС, контракт на проведение опытно-конструкторских работ был подписан в прошедшем году.
"В 2020 году заключено пять контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке головных судов новых проектов — малого морского танкера, универсального судна контроля физических полей и размагничивания, морского буксира, пассажирского катера и нефтемусоросборщика", — цитирует агентство начальника вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России капитана I ранга Сергея Епифанова.
В ВМФ добавили, что также продолжается строительство 44 судов в рамках 18 госконтрактов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.