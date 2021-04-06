Атомная подлодка специального назначения "Белгород", пройдя испытания и будучи переданной Военно-морскому флоту России будет служить на Тихом океане.
Таковы данные ссылающегося на источник ТАСС. При этом решать свои задачи субмарина сможет в любой точке мирового океана. Предприятие, где она строится — "Севмаш" — комментариев на этот счет не дало. Ранее сообщалось, что госиспытания "Белгорода" начнутся в мае.
Другой источник отмечал, что помимо ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" субмарина спецназначения сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15. Ее хотели сдать флоту еще в 2020 году, но возникли известные проблемы, связанные с пандемией.
Ранее сообщалось, что за этот год Россия получит три атомных подлодки. Речь идёт о ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта "Борей-А" — "Князь Олег", атомных подводных крейсерах проекта "Ясень" — "Казань" и "Новосибирск".
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