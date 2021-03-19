До конца текущего года Военно-морской флот России получит три атомные подводные лодки. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" сообщил Главком ВМФ России Николай Евменов. По его словам, речь идёт о ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта "Борей-А" — "Князь Олег", атомных подводных крейсерах проекта "Ясень" — "Казань" и "Новосибирск".
Помимо этого, в текущем году будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения.
"Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ", — цитирует издание Евменова.
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