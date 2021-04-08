В Госдуме советуют не паниковать от намерений ВМФ США в Черном море

Возможность направления американских военных кораблей в Черное море не является сюрпризом, а также и поводом для паники. Так считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«За последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», - заявил он РИА «Новости».

Согласно указанной конвенции, для американских судов есть ограничения по тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также ряд иных условий. Затулин полагает, что эти пределы станут существенными для США, и именно поэтому паниковать не стоит. Парламентарий отметил, что заходы кораблей ВМФ США действительно стали частыми, и идет работа на «взвинчивание напряженности» на российской границе.

СМИ сообщали, что визит кораблей ВМС США в Чёрное море должен продемонстрировать поддержку Украины перед лицом наращивания вооружённых сил РФ у её границы.

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