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Американские ВС перенаправят из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион

Силовые структуры » Министерство обороны

Выведенные из Афганистана войска США могут быть направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такие данные сообщил Reuters источник в администрации США. По его словам, именно с данным регионом США связывает «ключевые вызовы XXI века», и именно в связи с ними требовалось освободить «время, внимание и ресурсы» американской армии.

К 11 сентября американские войска оставят территорию Афганистана, несмотря на то, что несколько помощников президента Байдена предупреждали его о возможных угрозах. Скорый вывод войск относился к его предвыборным обещаниям.

Вслед за США постепенно оставят регион и страны НАТО.

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Почему Россия требует вывода войск США из Афганистана?
Автор: Михаил Закурдаев
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