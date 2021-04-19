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Приехали: что известно о "тайной" реформе транспортной полиции

Силовые структуры

Неожиданные новости, касающиеся российской полиции: как оказалось, управления на транспорте МВД РФ подверглись масштабной реогранизации. В частности, планируется переход сразу трёх подразделений транспортной полиции в в ведение территориальных главков.

Приехали: что известно о "тайной" реформе транспортной полиции

Данные для URA.RU сообщили источники, приближенные к МВД. Объединение запланировано в "ближайшие сроки".

"Пришло распоряжение по слиянию "транспортных" подразделений по делам несовершеннолетних с главными управлениями.

Готовятся такие же документы по экспертно-криминалистическим центрам и кинологическим подразделениям. Обсуждаются и другие подразделения, но они пока под вопросом", — рассказал собеседник URA.RU.

Интересно, что сами полицейские пока не в курсе изменений, а дополнительно некоторый хаос привнесли в ситуацию кадровики. Дело в том, что пока сотрудников держат в неведении (и делают это намеренно), кадровики активно занимаются поиском кандидатов, при этом не имея "запретительных оков".

"Паника уже началась, но сотрудников держат в неведении намеренно. При этом кадровики продолжают приглашать на работу кандидатов. Им запрет никто не формулировал", — сообщил инсайдер.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО для URA.RU уточнили, что запрашиваемой информацией пока не владеют. Однако ранее стало известно о том, что подготовка к некой "оптимизации" уже идёт.

Напомним, что ранее транспортная полиция не раз становилась объектом критики — в том числе и на коллегии в присутствии президента РФ Владимира Путина.

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Транспортная полиция России отметила 100-летний юбилей.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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