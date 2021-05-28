Украинский генерал: Киев готовился к войне с Москвой с 2007 года

Новые подробности о планах Украины касательно противостояния России: оказывается, они разрабатывались с 2007 года, а в числе сценариев значится и открытый военный конфликт.

Подробности касательно украинских планов предоставил в эфире UkrLife генерал-майор вооружённых сил Украины Виктор Назаров. Подготовка, уточнил он, стартовала после знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, то есть в 2007 году.

"…стало ясно, что Россия не успокоится в плане того, чтобы Украина развивалась как успешное государство, самостоятельное […] будут какие-то предприняты шаги в направлении того, чтобы этот процесс если не остановить, а может быть, даже и больше — взять под контроль", — сообщил Назаров.

Так что в ВСУ решили у моря погоды не ждать — и сразу же стали работать над нужными документами.

"…разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией", — подчеркнул генерал.

Кроме того, в ВСУ рассматривали и варианты с вооружёнными столкновениями в Донбассе и Крыму. Однако даже с учётом этого факта действия России по Крыму оказались для Украины тактическим сюрпризом.

"С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", — отметил Назаров.

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