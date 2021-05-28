EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На колья вдоль проспектов: эксперт о реформаторах образования и ЕГЭ
Финансист Демура предрёк банковский кризис в России
Александр Охрименко: что волнует простых украинцев
Греция заявила о скором возобновлении авиарейсов с Россией
Александр Добронравов: "Любовь к России я выразил через песни"
Ход Вильнюса: два дипломата РБ - non grata
На "Розе Хутор" для туристов открылся парк водопадов "Менделиха"
В московском посольстве ФРГ отказались открывать визы крымским немцам
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём недуге

Украинский генерал: Киев готовился к войне с Москвой с 2007 года

Силовые структуры

Новые подробности о планах Украины касательно противостояния России: оказывается, они разрабатывались с 2007 года, а в числе сценариев значится и открытый военный конфликт.

Украинский генерал: Киев готовился к войне с Москвой с 2007 года

Подробности касательно украинских планов предоставил в эфире UkrLife генерал-майор вооружённых сил Украины Виктор Назаров. Подготовка, уточнил он, стартовала после знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, то есть в 2007 году.

"…стало ясно, что Россия не успокоится в плане того, чтобы Украина развивалась как успешное государство, самостоятельное […] будут какие-то предприняты шаги в направлении того, чтобы этот процесс если не остановить, а может быть, даже и больше — взять под контроль", — сообщил Назаров.

Так что в ВСУ решили у моря погоды не ждать — и сразу же стали работать над нужными документами.

"…разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией", — подчеркнул генерал.

Кроме того, в ВСУ рассматривали и варианты с вооружёнными столкновениями в Донбассе и Крыму. Однако даже с учётом этого факта действия России по Крыму оказались для Украины тактическим сюрпризом.

"С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", — отметил Назаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Срочно! Заявление Лаврова ПРИШИБЛО Украину и Прибалтику!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Александр Охрименко: что волнует простых украинцев
Греция заявила о скором возобновлении авиарейсов с Россией
Александр Добронравов: "Любовь к России я выразил через песни"
Ход Вильнюса: два дипломата РБ - non grata
На "Розе Хутор" для туристов открылся парк водопадов "Менделиха"
В московском посольстве ФРГ отказались открывать визы крымским немцам
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём недуге
Никита Пресняков заявил о готовности стать отцом
"Вкалывают роботы, счастлив человек": грозит ли нам бунт ИИ
Эксперт: ЕС самостоятельно не решит вопрос о транзите газа через Белоруссию
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Мать и дитя
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Анжела Якубовская "Вкалывают роботы, счастлив человек": грозит ли нам бунт ИИ Анжела Якубовская Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников