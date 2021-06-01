Эксперт назвал опасность подпольных цехов по производству оружия

Федеральная служба безопасности 31 мая провела массовые рейды в разных регионах страны по пресечению деятельности подпольных цехов производства оружия. Работники ФСБ "накрыли" около 100 таких мастерских, задержав 96 человек.

Наиболее крупные операции проводились в Москве, Дагестане, Мордовии, Удмуртии и Алтае. По мнению члена экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, появление подобных мастерских связано с тем, что оружие производить не составляет особого труда.

Люди, работающие в подпольных мастерских, зарабатывают намного больше, чем на легальном производстве. Вместе с тем, Мураховский считает, что количество таких цехов в России "ничтожно". Основная опасность нелегального производства состоит в том, что оружие попадает в руки криминальных элементов.

"Главная опасность такого рода подпольного производства в том, что появляется большое число неучтённого оружия. Практика показывает, что оружие, производимое там, используют различные криминальные элементы, группировки. Обычные граждане не стремятся его приобретать, оно им не нужно", - приводит NEWS.ru слова Мураховского.