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Эксперт назвал опасность подпольных цехов по производству оружия

Силовые структуры » ФСБ

Федеральная служба безопасности 31 мая провела массовые рейды в разных регионах страны по пресечению деятельности подпольных цехов производства оружия. Работники ФСБ "накрыли" около 100 таких мастерских, задержав 96 человек.

Эксперт назвал опасность подпольных цехов по производству оружия

Наиболее крупные операции проводились в Москве, Дагестане, Мордовии, Удмуртии и Алтае. По мнению члена экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, появление подобных мастерских связано с тем, что оружие производить не составляет особого труда.

Люди, работающие в подпольных мастерских, зарабатывают намного больше, чем на легальном производстве. Вместе с тем, Мураховский считает, что количество таких цехов в России "ничтожно". Основная опасность нелегального производства состоит в том, что оружие попадает в руки криминальных элементов.

"Главная опасность такого рода подпольного производства в том, что появляется большое число неучтённого оружия. Практика показывает, что оружие, производимое там, используют различные криминальные элементы, группировки. Обычные граждане не стремятся его приобретать, оно им не нужно", - приводит NEWS.ru слова Мураховского.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Михайлов
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